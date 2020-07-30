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Стерненку обмежили час ознайомлення з матеріалами справи

Стерненку обмежили час ознайомлення з матеріалами справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва обмежив часу для ознайомлення адвокатам та одеському активісту Сергію Стерненку, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї, з матеріалами справи до 11 серпня, передає кореспондент УНН.

"Встановити підозрюваному Стерненку та захисникам…строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 11 серпня 2020 року…", - сказав суддя.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Стерненка.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Як повідомляв УНН, перший напад на активіста із застосуванням зброї стався 1 травня 2018 року. В активіста вистрелили з пістолета травматичної дії неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

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