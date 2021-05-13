Степанов: за рік у медичній системі ми зробили не крок уперед, а стрибок

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"Рік тому як людина, яка була більш-менше підготовлена, але навіть я був шокований тим розвалом і тими нашими можливостями, які були на той день. Я пам’ятаю ці карди з Італії і наше уявлення: якщо в нас буде 2-3 тисяч хворих на добу, то це буде колапс медичної системи. Я пам’ятаю, як ми робили по 200-300 тестів на добу і думали як би збільшити хоча б на 5 тисяч. Зараз це 80 тисяч на добу. 3 500 тисяч ліжок з киснем на всю країну було, а зараз це 68 тисяч. І далі можна перелічувати дуже багато. Ми навіть за цей рік зробили не крок вперед в медицині, а саме стрибок", - розповів Степанов.

Деталі

Складним моментом, окрім постійних маніпуляцій щодо зборів підпису за відставку, які негативно впливають на роботу всього МОЗ, Максим Степанов назвав також протидію фейкам.

"У нас не було жодного випадку в лікарні, коли закінчився б кисень, не було жодного випадку, щоб людина не отримала допомоги. А чутки різні закінчувалися рівно на тому моменті, коли ми питали: а яка лікарня. Один із яскравих моментів був про історію, коли батько віддавав свій кисень сину, а сам помер. А потім ми почали з’ясовувати, вийшли на волонтерку, і вона спростовувала, що так, це фейк. І таких історій була велика кількість. Ось так ми й жили цей рік: я боровся з COVID-19 з нашими лікарями в надскладних умовах, а вони (народні депутати з партії "Голос" - ред.) боролися зі мною", - резюмував Степанов.

Доповнення

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що вартість однієї дози вакцини від COVID-19 в середньому для України складає 7,52 долара. Така ціна виходить в середньому за одну дозу вакцини з вже законтрактованих МОЗ 32 мільйонів: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield. Ця ціна в кілька разів нижча за вартість однієї дози вакцини в багатьох європейських країнах.

А всього ж до кінця року Україна вже отримає 42 млн доз вакцин: окрім законтрактованих 32 млн доз вакцин за 7,52 долара, окремо законтрактовано 1,9 млн доз вакцини CoronaVac та ще 8 млн доз вакцин очікується в рамках міжнародної ініціативи COVAX.