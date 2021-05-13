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Степанов: за год в медицинской системе мы сделали не шаг вперед, а прыжок

Киев • УНН

 • 22304 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Несмотря на пандемию COVID-19 и постоянные сборы подписей за отставку министра здравоохранения, украинской медицинской системе удалось сделать ни шаг, а прыжок вперед. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает УНН.

Степанов: за год в медицинской системе мы сделали не шаг вперед, а прыжок

Цитата:

"Год назад как человек, который был более менее подготовлен, но даже я был шокирован тем развалом и теми нашими возможностями, которые были на тот день. Я помню эти карды из Италии и наше представление: если у нас будет 2-3 тысячи больных в сутки, то это будет коллапс медицинской системы. Я помню, как мы делали по 200-300 тестов в сутки и думали как бы увеличить хотя бы на 5 тысяч. Сейчас это 80 тысяч в сутки. 3 500 тысяч коек с кислородом на всю страну было, а сейчас это 68 тысяч. И далее можно перечислять очень много. Мы даже за этот год сделали не шаг вперед в медицине, а именно прыжок", - рассказал Степанов.

Детали

Сложным моментом, кроме постоянных манипуляций по сборам подписи за отставку, которые негативно влияют на работу всего Минздрава, Максим Степанов назвал также противодействие фейкам.

"У нас не было ни одного случая в больнице, когда закончился бы кислород, не было ни одного случая, чтобы человек не получил помощи. А слухи разные заканчивались ровно на том моменте, когда мы спрашивали: а какая больница. Один из ярких моментов был об истории, когда отец отдавал свой кислород сыну, а сам умер. а потом мы начали выяснять, вышли на волонтерку, и она опровергала, что да, это фейк. И таких историй было множество. Вот так мы и жили этот год: я боролся с COVID-19 с нашими врачами в сверхсложных условиях, а они (народные депутаты из партии "Голос" - ред.) боролись со мной", - резюмировал Степанов.

Дополнение

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 в среднем для Украины составляет 7,52 доллара. Такая цена получается в среднем за одну дозу вакцины уже законтрактованных Минздравом 32 миллионов: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield. Эта цена в несколько раз ниже стоимости одной дозы вакцины во многих европейских странах.

А всего же до конца года Украина уже получит 42 млн доз вакцин: кроме законтрактованных 32 млн доз вакцин по 7,52 доллара, отдельно законтрактовано 1,9 млн доз вакцины CoronaVac и еще 8 млн доз вакцин ожидается в рамках международной инициативы COVAX.

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