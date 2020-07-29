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Степанов відреагував на ініціативу нардепів щодо його відставки

Степанов відреагував на ініціативу нардепів щодо його відставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на зареєстрований у Верховній Раді проект постанови про його відставку, зазначивши, що ініціатором цього стали люди, які "мали пряме відношення до розвалу медицини". Про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.

"Мені здається, що як тільки ми починаємо робити якісь такі серйозні дії щодо, скажімо так, рятування української медицини, в тому числі показуємо, як це робилось раніше і до яких наслідків це все призвело, відразу починається активізація людей, які мали пряме відношення до розвалу цієї медицини, і є зараз народними депутатами у партії "Голос", яка стала ініціатором цих подій", - прокоментував міністр.

Він заявив також, що згадані ним особи раніше перебували в керівництві МОЗ, і тепер Степанов стикається "з наслідками їх дій".

На прохання оцінити власну роботу в кріслі міністра він зазначив, що "не може назвати бездоганною", водночас, вважає, що "досить багато зроблено за цей період".

Варто зазначити, напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Степанова. Його ініціаторами стали нардепи з фракцій "Голос", "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Як повідомляв УНН, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська напередодні, коментуючи проект постанови, заявила що у грантожерів, які ініціювали відставку Степанова, конфлікт інтересів з нашою державою, бо вони тривалий час отримували доходи від платників податків в іншій країні.

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