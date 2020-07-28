"Фантомний" Вакарчук вимагає звільнення реального міністра

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я, повідомляє УНН із посиланням на офіційний портал Верховної Ради.

Всього проект постанови ініціювали 96 нардепів з різних фракцій. Примітно, що серед них є і Святослав Вакарчук, який вийшов з фракції "Голос" та був виключений на партійному з’їзді з партійного списку. Центральна виборча комісія вже навіть визнала обраним замість нього іншого члена виборчого списку "Голосу" - Аліну Свідерську.

Однак, наразі формально Вакарчук все ще залишається народним депутатом. Нагадаємо, що 18 червня ВР не змогла припинити його повноваження. Слід додати, що на адресу однієї з ініціаторів проекту постанови, а саме нардепа Ольги Стефанишиної, лунали звинувачення у зриві конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я. Вона увірвалася до кабінету міністра охорони здоров’я та втручалася у проведення ним співбесід із кандидатами. Також Ольга Стефанишина була серед ініціаторів проекту постанови про звільнення попереднього міністра охорони здоров’я Іллі Ємця.

Станом на 12 годину 28 липня текст проекту постанови на сайті парламенту ще відсутній.

Нагадаємо, Максим Степанов очолив МОЗ 30 березня 2020 року, змінивши на цій посаді Іллю Ємця.

Одразу після призначення на посаду Степанов ініціював створення протоколів лікування коронавірусної хвороби COVID-19, давши можливість українським лікарям застосовувати препарати, які використовуються в усьому світі навіть за відсутності доказової бази, що суттєво розширило можливості вітчизняних інфекціоністів у подоланні коронавірусу.

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