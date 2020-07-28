"Фантомный" Вакарчук требует увольнения реального министра

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13513 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100299 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105182 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131449 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109917 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130192 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101868 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Фантомный" Вакарчук требует увольнения реального министра

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения, сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Верховной Рады.

Всего проект постановления инициировали 96 нардепов из разных фракций. Примечательно, что среди них есть и Святослав Вакарчук, который вышел из фракции "Голос" и был исключен на партийном съезде из партийного списка. Центральная избирательная комиссия уже даже признала избранным вместо него другого члена избирательного списка "Голоса" - Алину Свидерскую.

Однако, пока формально Вакарчук все еще остается народным депутатом. Напомним, что 18 июня ВР не смогла прекратить его полномочия. Следует добавить, что в адрес одной из инициаторов проекта постановления, а именно нардепа Ольги Стефанишиной, звучали обвинения в срыве конкурса на должность главы Национальной службы здоровья. Она ворвалась в кабинет министра здравоохранения и вмешивалась в проведение ним собеседований с кандидатами. Также Ольга Стефанишина была среди инициаторов проекта постановления об увольнении предыдущего министра здравоохранения Ильи Емца.

По состоянию на 12:00 28 июля текст проекта постановления на сайте парламента еще отсутствует.

Напомним, Максим Степанов возглавил Минздрав 30 марта 2020 года, сменив на этом посту Илью Емца.

Сразу после назначения на должность Степанов инициировал создание протоколов лечения коронавирусной болезни COVID-19, дав возможность украинским врачам применять препараты, используемые во всем мире даже при отсутствии доказательной базы, что существенно расширило возможности отечественных инфекционистов в преодолении коронавируса.

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