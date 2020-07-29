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Степанов отреагировал на инициативу нардепов о его отставке

Степанов отреагировал на инициативу нардепов о его отставке

Киев  •  УНН

 • 16393 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о его отставке, отметив, что инициатором этого стали люди, которые "имели прямое отношение к развалу медицины". Об этом он заявил в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

"Мне кажется, что как только мы начинаем делать какие-то такие серьезные действия по, скажем так, спасению украинской медицины, в том числе показываем, как это делалось раньше и к каким последствиям это все привело, сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и сейчас народными депутатами в партии "Голос", которая стала инициатором этих событий", - прокомментировал министр.

Он заявил также, что упомянутые им лица ранее находились в руководстве Минздрава, и теперь Степанов сталкивается "с последствиями их действий".

По просьбе оценить собственную работу в кресле министра он отметил, что "не может назвать безупречной", но в то же время считает, что "достаточно много сделано за этот период".

Стоит отметить, накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Степанова. Его инициаторами стали нардепы из фракций "Голос", "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Как сообщал УНН, врач-инфекционист Ольга Голубовская накануне, комментируя проект постановления, заявила, что у грантоедов, которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с нашим государством, потому что они длительное время получали доходы от налогоплательщиков в другой стране.

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