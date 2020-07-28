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Голубовська: у грантожерів, які ініціювали відставку Степанова, конфлікт інтересів з державою

Голубовська: у грантожерів, які ініціювали відставку Степанова, конфлікт інтересів з державою

Київ • УНН

 • 27310 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У грантожерів, які ініціювали відставку Степанова, конфлікт інтересів з нашою державою, бо вони тривалий час отримували доходи від платників податків в іншій країні. Так лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відреагувала на проєкт постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який зареєстрували у ВР, передає УНН.

"У зграї грантожерів, які ініціювали відставку Степанова, конфлікт інтересів з нашою державою, бо вони тривалий час отримували доходи від платників податків в іншій країні", - написала Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

Медик також дала визначення, хто такі грантожери.

"Це не ті люди, які отримують гранти. На гранти робиться наука, проводяться дослідження, мої учні мають можливість, вигравши дрібні гранти, відвідувати різні міжнародні конференції і т.д.

Грантожер - це людина без належної освіти, яка працює в різних громадських організаціях і отримує абсолютно неадекватні доходи в нашій злиденній країні, наприклад, тисячі доларів тільки зарплати і мільйони на якусь там боротьбу. Наприклад, з ВІЛ-інфекцією, по якій ми лідируємо. Або з корупцією... Потім ці люди раптом отримують державні посади. І розповідають всім мантри про Богатирьову. Хоча за збитками для галузі, для хворих перевершили вже не тільки її, але і деяких нацистських лікарів. Бо, читаючи звіти Рахункової палати про поставлені прострочені лікарські засоби, наприклад, для онкохворих дітей, приходять в голову саме такі асоціації", - написала Голубовська.

Вона також зіронізувала, що прямо бачить, "як в Європі активіста ставлять керувати стратегічною галуззю. Або бренд менеджера промоакцій пива. Або оператора заправних станцій ... колектора, архітектора і т.д".

"Ну, звичайно, вони проти Степанова ....", - резюмувала Голубовська.

Раніше Голубовська заявляла, що очільника МОЗу Максима Степанова намагаються “збити” всякі шарлатани з числа добре фінансованих чужим державою “неурядових організацій”, активістів без освіти. І якщо це трапиться, то долю пацієнтів вирішуватимуть різні геологи, археологи і оператори заправних станцій. 

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