Голубовская: у грантоедов, которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 17853 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100645 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105533 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131968 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110092 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130479 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101914 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104389 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Голубовская: у грантоедов, которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством

Голубовская: у грантоедов, которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством

Киев  •  УНН

 • 27299 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. У грантоедов, которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с нашим государством, потому что они длительное время получали доходы от налогоплательщиков в другой стране. Так врач-инфекционист Ольга Голубовская отреагировала на проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова, который зарегистрировали в ВР, передает УНН.

"У шайки грантоедов, инициировавших отставку Степанова, конфликт интересов с нашим государством, ибо они длительное время получали доходы от налогоплательщиков другой страны.", - написала Голубовская на своей странице в Facebook.

Медик также дала определение, кто такие грантоеды.

"Это не те люди, которые получают гранты. На гранты делается наука, проводятся исследования, мои ученики имеют возможность, выиграв мелкие гранты, посещать различные международные конференции и т.д.

Грантоед - это человек без должного образования, работающий в различных общественных организациях и получающий абсолютно неадекватные доходы в нашей нищей стране, например, тысячи долларов только зарплаты и миллионы на какую-то там борьбу. Например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем. Или с коррупцией ...)
Потом эти люди вдруг получают государственные должности. И рассказывают всем мантры про Богатырёву. Хотя по ущербу для отрасли, для больных перещеголяли уже не только ее, но и некоторых нацистских докторов. Ибо, читая отчеты счётной палаты про поставленные просроченные лекарственные средства, например, для онкобольных детей, приходят в голову именно такие ассоциации", - написала Голубовская.

Она также сыронизировала, что прямо видит, "как в Европе активиста ставят управлять стратегической отраслью. Или бренд менеджера промоакций пива. Или оператора заправочных станций ... коллектора, архитектора и т.д".

"Ну, конечно, они против Степанова ....", - резюмировала Голубовская.

Ранее Голубовская заявляла, что главу Минздрава Максима Степанова пытаются "сбить" всякие шарлатаны из числа хорошо финансируемых чужим государством "неправительственных организаций", активистов без образования. И если это случится, то судьбу пациентов будут решать различные геологи, археологи и операторы заправочных станций.

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