Голубовская: у грантоедов, которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством

"У шайки грантоедов, инициировавших отставку Степанова, конфликт интересов с нашим государством, ибо они длительное время получали доходы от налогоплательщиков другой страны.", - написала Голубовская на своей странице в Facebook.

Медик также дала определение, кто такие грантоеды.

"Это не те люди, которые получают гранты. На гранты делается наука, проводятся исследования, мои ученики имеют возможность, выиграв мелкие гранты, посещать различные международные конференции и т.д.

Грантоед - это человек без должного образования, работающий в различных общественных организациях и получающий абсолютно неадекватные доходы в нашей нищей стране, например, тысячи долларов только зарплаты и миллионы на какую-то там борьбу. Например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем. Или с коррупцией ...)

Потом эти люди вдруг получают государственные должности. И рассказывают всем мантры про Богатырёву. Хотя по ущербу для отрасли, для больных перещеголяли уже не только ее, но и некоторых нацистских докторов. Ибо, читая отчеты счётной палаты про поставленные просроченные лекарственные средства, например, для онкобольных детей, приходят в голову именно такие ассоциации", - написала Голубовская.

Она также сыронизировала, что прямо видит, "как в Европе активиста ставят управлять стратегической отраслью. Или бренд менеджера промоакций пива. Или оператора заправочных станций ... коллектора, архитектора и т.д".

"Ну, конечно, они против Степанова ....", - резюмировала Голубовская.

Ранее Голубовская заявляла, что главу Минздрава Максима Степанова пытаются "сбить" всякие шарлатаны из числа хорошо финансируемых чужим государством "неправительственных организаций", активистов без образования. И если это случится, то судьбу пациентов будут решать различные геологи, археологи и операторы заправочных станций.