Степанов розповів про кроки до "трансплантаційної незалежності" України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Поточного року МОЗ України має намір збільшити кількість трансплантацій щонайменше вдвічі, а за 3 роки — вийти на “трансплантаційну незалежність” країни. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
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Степанов нагадав, що наприкінці минулого року уряд ухвалив постанову про затвердження положень про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин, що дало повноцінно функціонувати системі трансплантації в Україні.
“Міністерство охорони здоров’я ініціювало розширення переліку закладів охорони здоров’я, які долучаються до пілотного проекту з трансплантації, і зараз їх у нашій країні 38. Поточного року це дає змогу збільшити кількість трансплантацій щонайменше вдвічі — якщо у 2020 році ми зробили 118 органних трансплантацій, то в цьому році за мету поставлено не менше 250 трансплантацій зробити в Україні”, — сказав він.
Деталі
За словами міністра, на 2021 рік фінансування пілотного проекту з трансплантації збільшено майже на 400 млн. зараз воно складає 502 млн грн..
“Ми хочемо за 3 роки дійти до трансплантаційної незалежності країни”, — додав він.
Доповнення
Напередодні Степанов заявив, що Україна активізує роботу у сфері розвитку трансплантації. Це полягає у міжнародному партнерстві та імплементації найкращих світових практик, зокрема Німеччини, США, Ізраїлю, Іспанії.