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Степанов рассказал о шагах к "трансплантационной независимости" Украины

Степанов рассказал о шагах к "трансплантационной независимости" Украины

Киев  •  УНН

 • 10902 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В текущем году Минздрав Украины намерен увеличить количество трансплантаций минимум вдвое, а за 3 года — выйти на “трансплантационную независимость” страны. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.

Цитата

Степанов напомнил, что в конце прошлого года правительство приняло постановление об утверждении положений о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей, что позволило полноценно функционировать системе трансплантации в Украине.

“Министерство здравоохранения инициировало расширение перечня учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту по трансплантации, и сейчас их в нашей стране 38. В текущем году это позволяет увеличить количество трансплантаций минимум вдвое — если в 2020 году мы сделали 118 органных трансплантаций, то в этом году целью поставлено не менее 250 трансплантаций сделать в Украине”, — сказал он.

Детали

По словам министра, на 2021 год финансирование пилотного проекта с трансплантации увеличено почти на 400 млн. Сейчас оно составляет 502 млн грн.

“Мы хотим за 3 года дойти до трансплантационной независимости страны”, — добавил он.

Дополнение

Накануне Степанов заявил, что Украина активизирует работу в сфере развития трансплантации. Это заключается в международном партнерстве и имплементации лучших мировых практик, в том числе Германии, США, Израиля, Испании.

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