Степанов рассказал о шагах к "трансплантационной независимости" Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В текущем году Минздрав Украины намерен увеличить количество трансплантаций минимум вдвое, а за 3 года — выйти на “трансплантационную независимость” страны. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.
Цитата
Степанов напомнил, что в конце прошлого года правительство приняло постановление об утверждении положений о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей, что позволило полноценно функционировать системе трансплантации в Украине.
“Министерство здравоохранения инициировало расширение перечня учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту по трансплантации, и сейчас их в нашей стране 38. В текущем году это позволяет увеличить количество трансплантаций минимум вдвое — если в 2020 году мы сделали 118 органных трансплантаций, то в этом году целью поставлено не менее 250 трансплантаций сделать в Украине”, — сказал он.
Детали
По словам министра, на 2021 год финансирование пилотного проекта с трансплантации увеличено почти на 400 млн. Сейчас оно составляет 502 млн грн.
“Мы хотим за 3 года дойти до трансплантационной независимости страны”, — добавил он.
Дополнение
Накануне Степанов заявил, что Украина активизирует работу в сфере развития трансплантации. Это заключается в международном партнерстве и имплементации лучших мировых практик, в том числе Германии, США, Израиля, Испании.