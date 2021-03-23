Степанов про етапи вакцинації: надважливе питання - щепити від COVID-19 групи ризику

Цитата:

“Ми будемо йти за нашим національним планом вакцинації. Зараз іде паралельно перший і другий етап, далі ми можемо поступово переходити на третій етап. Для нас дуже важливо, перш за все, вакцинувати людей, які входять до групи ризику. Бо люди, старші за віком або які мають супутні захворювання, набагато важче переносять цю хворобу. І, як правило, саме ці люди знаходяться в наших лікарнях, переважна більшість помирає або у віці 60+ або ті, хто має супутні захворювання”, — пояснив Степанов.

Деталі

Саме тому, за словами міністра Степанова, МОЗ концентрує першочергову увагу на групах ризику, вибираючи серед зареєстрованих у “Дія” категорії вразливих людей.

“Вчора ми почали відкривати стаціонарні кабінети щеплень, почалась вакцинація сімейних лікарів, що було передбачено на другій ланці вакцинації. Далі у нас ідуть 80+. Ми починаємо вакцинувати перш за все тих людей, які записалися через "Дію“. Є такі 80+, які записалися або через "Дію" або через контактний центр МОЗ. Далі з ними будуть уже безпосередньо комунікувати сімейні лікарі, які будуть вакцинувати цю більш вразливу категорію”, — розповів Степанов.

Довідково

За словами міністра Степанова, вчора відкрито 159 стаціонарних пунктів щеплення. Сьогодні та завтра всі 569 стаціонарних пунктів щеплення почнуть працювати. Загальна кількість мобільних бригад в Україні — близько 230, і ця кількість надалі збільшується.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 122 тисячі людей, з них майже 11 тисяч вакцинувань за добу, у тому числі у пунктах щеплень. Записалася у чергу на вакцинацію 321 тисяча українців.