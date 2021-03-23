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Степанов об этапах вакцинации: важнейшая вопрос - прививать от COVID-19 группы риска

Степанов об этапах вакцинации: важнейшая вопрос - прививать от COVID-19 группы риска

Киев  •  УНН

 • 11044 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Завтрак с 1+1" рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 и ее этапах, сообщает УНН.

Цитата:

"Мы будем следовать нашему национальному плану вакцинации. Сейчас идет параллельно первый и второй этап, дальше мы можем постепенно переходить на третий этап. Для нас очень важно, прежде всего, вакцинировать людей, входящих в группу риска. Потому что люди старше по возрасту или имеющие сопутствующие заболевания гораздо тяжелее переносят эту болезнь. И, как правило, именно эти люди находятся в наших больницах, большинство умирает или в возрасте 60+ или те, кто имеет сопутствующие заболевания", - пояснил Степанов.

Детали

Именно поэтому, по словам министра Степанова, Минздрав концентрирует первоочередное внимание на группах риска, выбирая среди зарегистрированных в "Дии" категории уязвимых людей.

"Вчера мы начали открывать стационарные кабинеты прививок, началась вакцинация семейных врачей, что было предусмотрено на втором звене вакцинации. Далее у нас идут 80+. Мы начинаем вакцинировать прежде всего тех людей, которые записались через "Дию". Есть такие 80+, которые записались или через "Дию" или через контактный центр Минздрава. Далее с ними будут уже непосредственно коммуницировать семейные врачи, которые будут вакцинировать эту более уязвимую категорию", - рассказал Степанов.

Справочно

По словам министра Степанова, вчера открыто 159 стационарных пунктов прививки. Сегодня и завтра все 569 стационарных пунктов прививки начнут работать. Общее количество мобильных бригад в Украине - около 230, и это количество в дальнейшем увеличивается.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 122 000 человек , из них почти 11 000 вакцинаций за сутки, в том числе в пунктах прививок. Записалась в очередь на вакцинацию 321 000 украинцев.

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