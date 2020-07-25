Степанов пояснив, з чим пов’язані коливання кількості зафіксованих випадків COVID-19 протягом тижня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У вихідні дні менша кількість людей звертається до лікарів з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19, а звертаються в понеділок, з цим пов’язані коливання кількості нових зафіксованих випадків протягом тижня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“В вихідний день ми фіксуємо меншу кількість підозрілих випадків, тобто людей, які звертаються з ознаками коронавірусної хвороби. Так влаштовані ми, що ми в неділю вважаємо, що вже в понеділок зателефонуємо і викличемо лікаря, повідомимо про свою хворобу. Звичайно, вихідний день впливає на звернення і, як наслідок, на кількість людей, яким робиться тест ПЛР і підтверджується діагноз “коронавірусна хвороба”. А вже починаючи з вівторка… Тобто, в понеділок людина звертається, відповідно, госпіталізація, і далі вже або підтвердження і госпіталізація за необхідністю”, - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, з чим пов’язані періодичні щотижневі коливання виявлених випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 106.

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