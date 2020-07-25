Степанов пояснив, з чим пов’язані коливання кількості зафіксованих випадків COVID-19 протягом тижня

“В вихідний день ми фіксуємо меншу кількість підозрілих випадків, тобто людей, які звертаються з ознаками коронавірусної хвороби. Так влаштовані ми, що ми в неділю вважаємо, що вже в понеділок зателефонуємо і викличемо лікаря, повідомимо про свою хворобу. Звичайно, вихідний день впливає на звернення і, як наслідок, на кількість людей, яким робиться тест ПЛР і підтверджується діагноз “коронавірусна хвороба”. А вже починаючи з вівторка… Тобто, в понеділок людина звертається, відповідно, госпіталізація, і далі вже або підтвердження і госпіталізація за необхідністю”, - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, з чим пов’язані періодичні щотижневі коливання виявлених випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 106.