В Україні вже 63,9 тис. випадків COVID-19, за добу — 1 106
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні на ранок 25 липня зафіксовано вже 63,9 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків підскочило понад тисячу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 63 929 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 106 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 590 людей, з них 19 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 35 497, за добу — 661.
Нагадаємо, Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.