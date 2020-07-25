В Украине уже 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 1 106
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине на утро 25 июля зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев более чем тысяча. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 63 929 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1106 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1590 человек, из них 19 — за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 35 497, за сутки — 661.
Напомним, Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.