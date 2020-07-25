Степанов объяснил, с чем связаны колебания количества зафиксированных случаев COVID-19 в течение недели

"В выходной день мы фиксируем меньшее количество подозрительных случаев, то есть людей, которые обращаются с признаками коронавирусной болезни. Так устроены мы, что мы в воскресенье считаем, что уже в понедельник позвоним и вызовем врача, сообщим о своей болезни. Конечно, выходной день влияет на обращение и, как следствие, на количество людей, которым делается тест ПЦР и подтверждается диагноз "коронавирусная болезнь". А уже начиная со вторника... То есть, в понедельник человек обращается, соответственно, госпитализация, и дальше уже или подтверждения и госпитализация при необходимости", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, с чем связаны периодические еженедельные колебания выявленных случаев заболевания COVID 19.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 63,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1106.