Степанов: кількість охочих вакцинуватись від COVID-19 зросла на 8-10%

Цитата

“Та (інформаційна — ред.) політика, яку ми проводимо — це розвінчування міфів і фейків, які народжуються щодо вакцинації. І ми тільки нарощуємо свою політику. Навіть по соціологічних дослідженнях за півтора місяця кількість людей, які бажають щепитися, зросла на 8-10%”, — розповів Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ окремо зауважив, що державне фінансування інформаційної вакцинаційної кампанії майже відсутнє.

Доповнення

Загалом 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Останнім часом через надходження все більшої кількості вакцин від COVID-19, у МОЗ значно наростили кількість добових щеплень. Так, лише за минулу добу щеплено 73 376 людей. Вакцинація проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.

Разом із тим міністр Степанов раніше зазначав, що потужності медичної системи України: 5,65 млн щеплень на місяць.