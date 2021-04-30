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Степанов: количество желающих вакцинироваться от COVID-19 выросло на 8-10%

Степанов: количество желающих вакцинироваться от COVID-19 выросло на 8-10%

Киев  •  УНН

 • 15149 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Согласно исследованиям количество людей, которые хотят прививаться от COVID-19 выросло на 8-10%, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 информирует УНН.

Цитата

"Да (информационная - ред.) политика, которую мы проводим - это развенчание мифов и фейков, которые рождаются по вакцинации. И мы только наращиваем свою политику. Даже по социологическим исследованиям за полтора месяца количество людей, которые хотят прививаться, выросло на 8-10%", - рассказал Степанов.

Детали

Глава Минздрава отдельно отметил, что государственное финансирование информационной прививочной кампании почти отсутствует.

Дополнение

В общем 702440 человек привито от начала прививочной кампании. В последнее время из-за поступления все большего количества вакцин от COVID-19, в Минздраве значительно нарастили количество суточных прививок. Так, только за прошедшие сутки привито 73376 человек. Вакцинация проводилась 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.

Вместе с тем министр Степанов ранее отмечал, что мощности медицинской системы Украины: 5,65 млн прививок в месяц.

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