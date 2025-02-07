Стефанішина: Україна готується до діалогу зі США щодо заморожених російських активів

Україна продовжує роботу над стягненням активів підсанкційних осіб, зокрема й за кордоном. Міністерство юстиції заявляє, що питання заморожених активів залишається актуальним і для нової адміністрації США. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає кореспондент УНН.

Міністерство юстиції так само відповідає за реалізацію санкцій і стягнень. Ми стягуємо активи підсанкційних осіб на території України. Ми також маємо достатньо інформації про активи і колишніх олігархів, і підсанкційних осіб за кордоном - сказала Стефанішина.

Вона вважає, що питання заморожених активів є також предметом зацікавленості нової адміністрації США.

Мені здається, зарано робити якісь тривожні заяви. Я впевнена, що після формування нової адміністрації буде можливість обговорювати питання, які є важливими. Наскільки мені зрозуміло, питання заморожених активів є також предметом зацікавленості нової адміністрації США. Тому я очікую, що, як тільки будуть призначені відповідні особи, ми розпочнемо діалог - сказала Стефанішина.

Нагадаємо

Міністерство юстиції США під керівництвом адміністрації Дональда Трампа вирішило припинити ініціативу, спрямовану на боротьбу з російськими олігархами, яка була розпочата після повномасштабного вторгнення терористичної держави в Україну.