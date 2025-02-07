Стефанишина: Украина готовится к диалогу с США относительно замороженных российских активов
Киев • УНН
Минюст Украины продолжает работу над взысканием активов подсанкционных лиц в Украине и за рубежом. Новая администрация США заинтересована в вопросе замороженных активов, ожидается начало диалога.
Украина продолжает работу над взысканием активов подсанкционных лиц, в том числе и за рубежом. Министерство юстиции заявляет, что вопрос замороженных активов остается актуальным и для новой администрации США. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает корреспондент УНН.
Министерство юстиции так же отвечает за реализацию санкций и взысканий. Мы взыскиваем активы подсанкционных лиц на территории Украины. Мы также имеем достаточно информации об активах и бывших олигархов, и подсанкционных лиц за рубежом
Она считает, что вопрос замороженных активов является также предметом заинтересованности новой администрации США.
Мне кажется, рано делать какие-то тревожные заявления. Я уверена, что после формирования новой администрации будет возможность обсуждать вопросы, которые являются важными. Насколько мне понятно, вопрос замороженных активов является также предметом заинтересованности новой администрации США. Поэтому я ожидаю, что, как только будут назначены соответствующие лица, мы начнем диалог
Напомним
Министерство юстиции США под руководством администрации Дональда Трампа решило прекратить инициативу, направленную на борьбу с российскими олигархами, которая была начата после полномасштабного вторжения террористического государства в Украину.