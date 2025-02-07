Стефанишина: Украина готовится к диалогу с США относительно замороженных российских активов

ukenru
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
11:29 • 55826 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 74799 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
07:42 • 109809 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
07:23 • 106268 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 137034 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 137978 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 139849 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136543 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 126476 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 119367 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

7 февраля, 03:43 • 39914 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

7 февраля, 04:14 • 111421 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

7 февраля, 05:33 • 88533 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

7 февраля, 07:00 • 66419 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 107545 просмотра
публикации
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 10401 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 55826 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 177386 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 190175 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 202781 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

07:42 • 109809 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 107545 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 104981 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 110643 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 114428 просмотра
Актуальное
Стефанишина: Украина готовится к диалогу с США относительно замороженных российских активов

Стефанишина: Украина готовится к диалогу с США относительно замороженных российских активов

Киев  •  УНН

 • 1090 просмотра

Read in English

Минюст Украины продолжает работу над взысканием активов подсанкционных лиц в Украине и за рубежом. Новая администрация США заинтересована в вопросе замороженных активов, ожидается начало диалога.

Украина продолжает работу над взысканием активов подсанкционных лиц, в том числе и за рубежом. Министерство юстиции заявляет, что вопрос замороженных активов остается актуальным и для новой администрации США. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает корреспондент УНН.

Министерство юстиции так же отвечает за реализацию санкций и взысканий. Мы взыскиваем активы подсанкционных лиц на территории Украины. Мы также имеем достаточно информации об активах и бывших олигархов, и подсанкционных лиц за рубежом

- сказала Стефанишина.

Она считает, что вопрос замороженных активов является также предметом заинтересованности новой администрации США.

Мне кажется, рано делать какие-то тревожные заявления. Я уверена, что после формирования новой администрации будет возможность обсуждать вопросы, которые являются важными. Насколько мне понятно, вопрос замороженных активов является также предметом заинтересованности новой администрации США. Поэтому я ожидаю, что, как только будут назначены соответствующие лица, мы начнем диалог

- сказала Стефанишина.

Напомним

Министерство юстиции США под руководством администрации Дональда Трампа решило прекратить инициативу, направленную на борьбу с российскими олигархами, которая была начата после полномасштабного вторжения террористического государства в Украину. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы