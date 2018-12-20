Статутний капітал ЕКА планують поповнити до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Статутний капітал Експортно-кредитного агентства (ЕКА) планують поповнити до кінця року, до нього домовилися спрямувати 200 млн грн. Про це сьогодні сказав на підсумковій прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Ми створили Експортно-кредитне агентство, домовилися про виділення 200 млн грн для статутного капіталу. Ми до кінця грудня плануємо поповнити статутний капітал шляхом емісії акцій для того, щоби відповідна юридична особа могла запрацювати ефективно вже з початку наступного року", - сказав він.
Також Кубів розповів, що у ВР внесений законопроект про зміни порядку функціонування ЕКА.
Нагадаємо, повномасштабний запуск Експортно-кредитного агентства відклали на 2019 рік.
Раніше Прем'єр Володимир Гройсман наполягав, щоб Експортно-кредитне агентство запустили у 2018 році. Згодом у МЕРТ заявили про проблеми, що виникли при створенні Експортно-кредитного агентства.
У листопаді Верховна Рада провалила виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства.
Кабмін створив Експортно-кредитне агентство на початку лютого 2018 року.