Повномасштабний запуск Експортно-кредитного агентства відклали на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Створене майже рік тому Експортно-кредитне агентство повинне запрацювати повномасштабно у 2019 році. Про це розповів на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Наш пріоритет - це запуск Експортно-кредитної агенції повномасштабно в наступному році", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кубів: "шлюб" з Росією перетворив Україну на сировинний придаток
Гройсман наголосив, що український експорт має отримати підтримку держави на ринках інших країн.
Раніше Гройсман наполягав, щоб Експортно-кредитне агентство запустили у 2018 році. Згодом у МЕРТ заявили про проблеми, що виникли при створенні Експортно-кредитного агентства.
У листопаді Верховна Рада провалила виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства.
Кабмін створив Експортно-кредитне агентство на початку лютого 2018 року.