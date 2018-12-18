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Повномасштабний запуск Експортно-кредитного агентства відклали на 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Створене майже рік тому Експортно-кредитне агентство повинне запрацювати повномасштабно у 2019 році. Про це розповів на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

Повномасштабний запуск Експортно-кредитного агентства відклали на 2019 рік

"Наш пріоритет - це запуск Експортно-кредитної агенції повномасштабно в наступному році", - сказав він.

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Гройсман наголосив, що український експорт має отримати підтримку держави на ринках інших країн.

Раніше Гройсман наполягав, щоб Експортно-кредитне агентство запустили у 2018 році. Згодом у МЕРТ заявили про проблеми, що виникли при створенні Експортно-кредитного агентства.

У листопаді Верховна Рада провалила виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства.

Кабмін створив Експортно-кредитне агентство на початку лютого 2018 року.

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