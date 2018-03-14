У МЕРТ назвали проблеми, що виникли при створенні Експортно-кредитного агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Запуск роботи Експортно-кредитного агентства розпочався, але виникла низка питань у процесі його створення - зокрема, необхідність знайти приміщення, укласти угоди, сплачувати комунальні послуги. Це не передбачено законом, який був проголосований. Про це на засіданні уряду заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
"Запуск роботи Експортно-кредитного агентства розпочався, але при цьому виникла низка питань у процесі його створення. Це зокрема, необхідність знайти приміщення, укласти угоди, сплачувати комунальні послуги. Це не передбачено законом, який був проголосований, тому й виникла необхідність внести зміни до законодавства", - сказав він.
Як уточнив С.Кубів, Міністерство юстиції разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном на урядовому комітеті знайшли механізм вирішення проблеми. Тому і було розроблено проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства".
За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Наталії Микольської, прийняття законопроекту не перешкоджає займатися процесом юридичного створення юридичної особи ЕКА.
"Ми рухаємося двома шляхами: створюємо юридичну особу - акціонерне товариство і вносимо зміни до законодавства", - додала вона.
Нагадаємо, в уряді розповіли, як Експортно-кредитне агентство допоможе експортерам.