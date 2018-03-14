В МЭРТ назвали проблемы, возникшие при создании Экспортно-кредитного агентства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Запуск работы Экспортно-кредитного агентства начался, но возник ряд вопросов в процессе его создания - в частности, необходимость найти помещение, заключить соглашения, оплачивать коммунальные услуги. Это не предусмотрено законом, который был проголосован. Об этом на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Запуск работы Экспортно-кредитного агентства начался, но при этом возник ряд вопросов в процессе его создания. Это, в частности, необходимость найти помещение, заключить соглашения, оплачивать коммунальные услуги. Это не предусмотрено законом, который был проголосован, поэтому и возникла необходимость внести изменения в законодательство", - сказал он.
Как уточнил С.Кубив, Министерство юстиции совместно с Минэкономразвития и Минфином на правительственном комитете нашли механизм решения проблемы. Поэтому и был разработан проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства".
По словам заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, принятие законопроекта не препятствует заниматься процессом юридического образования юридического лица ЭКА.
"Мы движемся двумя путями: создаем юридическое лицо - акционерное общество и вносим изменения в законодательство", - добавила она.
Напомним, в правительстве рассказали, как Экспортно-кредитное агентство поможет экспортерам.