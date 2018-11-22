Рада провалила виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Парламент не схвалив у першому читанні проект закону 8414 про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", передбачено перерозподіл коштів для функціонування акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА), передає УНН.
За відповідне рішення проголосували 176 народних депутатів України.
Зокрема, згідно пояснювальної записки до законопроекту, для забезпечення приватного розміщення першого випуску акцій товариства ЕКА, та приведення у відповідність нормативно-правових актів, необхідно внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" а саме:
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- назву бюджетної програми "Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" змінити на "Формування статутного капіталу акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
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- збільшити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" на 112 200 грн за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Функціонування торгових представництв за кордоном".
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Додамо, що 20.12.2016 було прийнято Закон України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту", яким передбачено створення публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" (далі – ЕКА).
Як повідомляв УНН, уряд ухвалив проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства”.
Нагадаємо, запуск роботи Експортно-кредитного агентства розпочався, але виникла низка питань у процесі його створення — зокрема, необхідність знайти приміщення, укласти угоди, сплачувати комунальні послуги.
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