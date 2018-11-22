Рада провалила виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Парламент не схвалив у першому читанні проект закону 8414 про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", передбачено перерозподіл коштів для функціонування акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА), передає УНН.

За відповідне рішення проголосували 176 народних депутатів України.

Зокрема, згідно пояснювальної записки до законопроекту, для забезпечення приватного розміщення першого випуску акцій товариства ЕКА, та приведення у відповідність нормативно-правових актів, необхідно внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" а саме:

  • назву бюджетної програми "Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" змінити на "Формування статутного капіталу акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";
  •  збільшити видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" на 112 200 грн за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Функціонування торгових представництв за кордоном".

Додамо, що 20.12.2016 було прийнято Закон України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту", яким передбачено створення публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" (далі – ЕКА).

Як повідомляв УНН, уряд ухвалив проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства”.

Нагадаємо, запуск роботи Експортно-кредитного агентства розпочався, але виникла низка питань у процесі його створення — зокрема, необхідність знайти приміщення, укласти угоди, сплачувати комунальні послуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні Рада збирається ухвалити Держбюджет-2019

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