Уряд вирішив змінити закон про Експортно-кредитне агентство
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Уряд ухвалив проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства”. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН.
“Ці зміни поліпшать можливості для наших експортерів та, зокрема, розширять перелік українських товарів з високою доданою вартістю, яка отримає додатковий захист від фінансових ризиків. Це підтримка зміни експорту з сировинного типу до експорту високотехнологічної продукції”, — наголосив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Документ передбачає створення умов для захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.
Він передбачає розширення сфер підтримки експорту, узгодження принципів корпоративного управління із чинним законодавством, приведення термінів у відповідності з Директивою ЄС 98/29, відмову від кредитів з держбюджету як неефективного інструменту. Крім того, в документі уточнено низку норм Закону з метою усунення різночитання, уточнено строки створення ЕКА, передбачено приєднання до рамкової домовленості та робочої групи ОЕСР у відповідності з міжнародною практикою.
Нагадаємо, запуск роботи Експортно-кредитного агентства розпочався, але виникла низка питань у процесі його створення — зокрема, необхідність знайти приміщення, укласти угоди, сплачувати комунальні послуги.