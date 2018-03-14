Правительство решило изменить закон об Экспортно-кредитном агентстве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Правительство приняло проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства”. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
“Эти изменения улучшат возможности для наших экспортеров и, в частности, расширят перечень украинских товаров с высокой добавленной стоимостью, которая получит дополнительную защиту от финансовых рисков. Это поддержка изменения экспорта с сырьевого типа к экспорту высокотехнологичной продукции”, - отметил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Документ предусматривает создание условий для защиты украинских экспортеров от рисков неплатежей и финансовых потерь, повышения конкурентоспособности украинских производителей на мировых рынках.
Он предусматривает расширение сфер поддержки экспорта, согласование принципов корпоративного управления с действующим законодательством, приведение сроков в соответствии с Директивой ЕС 98/29, отказ от кредитов из госбюджета как неэффективного инструмента. Кроме того, в документе уточнен ряд норм Закона с целью устранения разночтения, уточнены сроки создания ЭКА, предусмотрено присоединение к рамочной договоренности и рабочей группе ОЭСР в соответствии с международной практикой.
Напомним, запуск работы Экспортно-кредитного агентства начался, но возник ряд вопросов в процессе его создания — в частности, необходимость найти помещение, заключить соглашения, оплачивать коммунальные услуги.