Рада провалила выделение средств на запуск Экспортно-кредитного агентства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Парламент не одобрил в первом чтении проект закона 8414 о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", предусмотрено перераспределение средств для функционирования акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство» (ЕКА), передает УНН.
За соответствующее решение проголосовали 176 народных депутатов Украины.
В частности, согласно пояснительной записке к законопроекту, для обеспечения частного размещения первого выпуска акций общества ЭКА, и приведения в соответствие нормативно-правовых актов, необходимо внести изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" а именно:
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- название бюджетной программы "Формирование уставного капитала публичного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство" изменить на "Формирование уставного капитала акционерного общества" Экспортно-кредитное агентство";
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- увеличить расходы по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли" на 112 200 грн за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Функционирование торговых представительств за рубежом".
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Добавим, что 20.12.2016 был принят Закон Украины "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта", которым предусмотрено создание публичного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство" (далее - ЭКА ).
Как сообщал УНН, правительство приняло проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства".
Напомним, запуск работы Экспортно-кредитного агентства начался, но возник ряд вопросов в процессе его создания - в частности, необходимость найти помещение, заключить соглашения, оплачивать коммунальные услуги.
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