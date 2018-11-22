Рада провалила выделение средств на запуск Экспортно-кредитного агентства

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Парламент не одобрил в первом чтении проект закона 8414 о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", предусмотрено перераспределение средств для функционирования акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство» (ЕКА), передает УНН.

За соответствующее решение проголосовали 176 народных депутатов Украины.

В частности, согласно пояснительной записке к законопроекту, для обеспечения частного размещения первого выпуска акций общества ЭКА, и приведения в соответствие нормативно-правовых актов, необходимо внести изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" а именно:

  • название бюджетной программы "Формирование уставного капитала публичного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство" изменить на "Формирование уставного капитала акционерного общества" Экспортно-кредитное агентство";
  • увеличить расходы по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли" на 112 200 грн за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Функционирование торговых представительств за рубежом".

Добавим, что 20.12.2016 был принят Закон Украины "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта", которым предусмотрено создание публичного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство" (далее - ЭКА ).

Как сообщал УНН, правительство приняло проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства".

Напомним, запуск работы Экспортно-кредитного агентства начался, но возник ряд вопросов в процессе его создания - в частности, необходимость найти помещение, заключить соглашения, оплачивать коммунальные услуги.

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