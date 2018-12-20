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Уставный капитал ЭКА планируют пополнить до конца года

Киев • УНН

 • 7627 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Уставный капитал Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) планируют пополнить до конца года, в него договорились направить 200 млн грн. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

Уставный капитал ЭКА планируют пополнить до конца года

"Мы создали Экспортно-кредитное агентство, договорились о выделении 200 млн грн для уставного капитала. Мы до конца декабря планируем пополнить уставный капитал путем эмиссии акций для того, чтобы соответствующее юридическое лицо могло заработать эффективно уже с начала следующего года", - сказал он.

Также Кубив рассказал, что в ВР внесен законопроект об изменении порядка функционирования ЭКА.

Напомним, полномасштабный запуск Экспортно-кредитного агентства отложили на 2019 год.

Ранее Премьер Владимир Гройсман настаивал, чтобы Экспортно-кредитное агентство запустили в 2018 году. Позже в МЭРТ заявили о проблемах, возникших при создании Экспортно-кредитного агентства.

В ноябре Верховная Рада провалила выделение средств на запуск Экспортно-кредитного агентства.

Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство в начале февраля 2018 года.

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