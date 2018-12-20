Уставный капитал ЭКА планируют пополнить до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Уставный капитал Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) планируют пополнить до конца года, в него договорились направить 200 млн грн. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Мы создали Экспортно-кредитное агентство, договорились о выделении 200 млн грн для уставного капитала. Мы до конца декабря планируем пополнить уставный капитал путем эмиссии акций для того, чтобы соответствующее юридическое лицо могло заработать эффективно уже с начала следующего года", - сказал он.
Также Кубив рассказал, что в ВР внесен законопроект об изменении порядка функционирования ЭКА.
Напомним, полномасштабный запуск Экспортно-кредитного агентства отложили на 2019 год.
Ранее Премьер Владимир Гройсман настаивал, чтобы Экспортно-кредитное агентство запустили в 2018 году. Позже в МЭРТ заявили о проблемах, возникших при создании Экспортно-кредитного агентства.
В ноябре Верховная Рада провалила выделение средств на запуск Экспортно-кредитного агентства.
Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство в начале февраля 2018 года.