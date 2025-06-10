Статут і положення про наглядову раду "Нафтогазу" оновили: що змінилося
Київ • УНН
Уряд привів статут і положення наглядової ради "Нафтогазу" у відповідність до закону про корпоративне управління. Зміни підвищать ефективність, прозорість та підзвітність компанії.
Уряд оновив статут і положення про наглядову раду "Нафтогазу" згідно із законом про корпоративне управління, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.
Що змінилося
Основні зміни:
- уточнені компетенції та функції наглядової ради;
- встановлено обов’язок щорічного звітування наглядової ради перед загальними зборами;
- удосконалено порядок доступу до інформації для членів наглядової ради та врегульовано питання конфлікту інтересів;
- описано організацію роботи наглядової ради: частоту засідань, порядок скликання, оформлення рішень тощо.
Як вказали у Нафтогазі, зміни покликані підвищити ефективність управління, прозорість та підзвітність компанії у відповідності до кращих міжнародних практик.
"Приведення внутрішніх документів "Нафтогазу" у відповідність до закону - один із важливих практичних кроків реформи корпоративного управління", - наголосили у Мінекономіки.
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