Статут і положення про наглядову раду "Нафтогазу" оновили: що змінилося

Уряд оновив статут і положення про наглядову раду "Нафтогазу" згідно із законом про корпоративне управління, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Що змінилося

Основні зміни:

уточнені компетенції та функції наглядової ради;

встановлено обов’язок щорічного звітування наглядової ради перед загальними зборами;

удосконалено порядок доступу до інформації для членів наглядової ради та врегульовано питання конфлікту інтересів;

описано організацію роботи наглядової ради: частоту засідань, порядок скликання, оформлення рішень тощо.

Як вказали у Нафтогазі, зміни покликані підвищити ефективність управління, прозорість та підзвітність компанії у відповідності до кращих міжнародних практик.

"Приведення внутрішніх документів "Нафтогазу" у відповідність до закону - один із важливих практичних кроків реформи корпоративного управління", - наголосили у Мінекономіки.

Група Нафтогаз торік отримала майже 38 млрд грн чистого прибутку - звіт