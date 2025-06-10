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Статут і положення про наглядову раду "Нафтогазу" оновили: що змінилося

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Уряд привів статут і положення наглядової ради "Нафтогазу" у відповідність до закону про корпоративне управління. Зміни підвищать ефективність, прозорість та підзвітність компанії.

Статут і положення про наглядову раду "Нафтогазу" оновили: що змінилося

Уряд оновив статут і положення про наглядову раду "Нафтогазу" згідно із законом про корпоративне управління, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Що змінилося

Основні зміни:

  • уточнені компетенції та функції наглядової ради;
    • встановлено обов’язок щорічного звітування наглядової ради перед загальними зборами;
      • удосконалено порядок доступу до інформації для членів наглядової ради та врегульовано питання конфлікту інтересів;
        • описано організацію роботи наглядової ради: частоту засідань, порядок скликання, оформлення рішень тощо.

          Як вказали у Нафтогазі, зміни покликані підвищити ефективність управління, прозорість та підзвітність компанії у відповідності до кращих міжнародних практик.

          "Приведення внутрішніх документів "Нафтогазу" у відповідність до закону - один із важливих практичних кроків реформи корпоративного управління", - наголосили у Мінекономіки.

          Група Нафтогаз торік отримала майже 38 млрд грн чистого прибутку - звіт01.05.25, 16:42 • 7291 перегляд

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаПолітика
          Нафтогаз України
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