Устав и положение о наблюдательном совете "Нафтогаза" обновили: что изменилось
Киев • УНН
Правительство привело устав и положение наблюдательного совета "Нафтогаза" в соответствие с законом о корпоративном управлении. Изменения повысят эффективность, прозрачность и подотчетность компании.
Правительство обновило устав и положение о наблюдательном совете "Нафтогаза" в соответствии с законом о корпоративном управлении, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.
Что изменилось
Основные изменения:
- уточнены компетенции и функции наблюдательного совета;
- установлена обязанность ежегодного отчета наблюдательного совета перед общим собранием;
- усовершенствован порядок доступа к информации для членов наблюдательного совета и урегулирован вопрос конфликта интересов;
- описана организация работы наблюдательного совета: частота заседаний, порядок созыва, оформления решений и тому подобное.
Как указали в Нафтогазе, изменения призваны повысить эффективность управления, прозрачность и подотчетность компании в соответствии с лучшими международными практиками.
"Приведение внутренних документов "Нафтогаза" в соответствие с законом - один из важных практических шагов реформы корпоративного управления", - отметили в Минэкономики.
Группа Нафтогаз в прошлом году получила почти 38 млрд грн чистой прибыли - отчет01.05.25, 16:42 • 7291 просмотр