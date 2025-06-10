Устав и положение о наблюдательном совете "Нафтогаза" обновили: что изменилось

Правительство обновило устав и положение о наблюдательном совете "Нафтогаза" в соответствии с законом о корпоративном управлении, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Что изменилось

Основные изменения:

уточнены компетенции и функции наблюдательного совета;

установлена обязанность ежегодного отчета наблюдательного совета перед общим собранием;

усовершенствован порядок доступа к информации для членов наблюдательного совета и урегулирован вопрос конфликта интересов;

описана организация работы наблюдательного совета: частота заседаний, порядок созыва, оформления решений и тому подобное.

Как указали в Нафтогазе, изменения призваны повысить эффективность управления, прозрачность и подотчетность компании в соответствии с лучшими международными практиками.

"Приведение внутренних документов "Нафтогаза" в соответствие с законом - один из важных практических шагов реформы корпоративного управления", - отметили в Минэкономики.

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