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Устав и положение о наблюдательном совете "Нафтогаза" обновили: что изменилось

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Правительство привело устав и положение наблюдательного совета "Нафтогаза" в соответствие с законом о корпоративном управлении. Изменения повысят эффективность, прозрачность и подотчетность компании.

Устав и положение о наблюдательном совете "Нафтогаза" обновили: что изменилось

Правительство обновило устав и положение о наблюдательном совете "Нафтогаза" в соответствии с законом о корпоративном управлении, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Что изменилось

Основные изменения:

  • уточнены компетенции и функции наблюдательного совета;
    • установлена обязанность ежегодного отчета наблюдательного совета перед общим собранием;
      • усовершенствован порядок доступа к информации для членов наблюдательного совета и урегулирован вопрос конфликта интересов;
        • описана организация работы наблюдательного совета: частота заседаний, порядок созыва, оформления решений и тому подобное.

          Как указали в Нафтогазе, изменения призваны повысить эффективность управления, прозрачность и подотчетность компании в соответствии с лучшими международными практиками.

          "Приведение внутренних документов "Нафтогаза" в соответствие с законом - один из важных практических шагов реформы корпоративного управления", - отметили в Минэкономики.

          Группа Нафтогаз в прошлом году получила почти 38 млрд грн чистой прибыли - отчет01.05.25, 16:42 • 7291 просмотр

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          Экономикаполитика
          Нафтогаз
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