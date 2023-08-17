Стан ринку нерухомості в Україні після піврічного зростання

Розглянемо ціни на оренду квартир у столиці за липень. Середня вартість оренди становить 10000 гривень за однокімнатну квартиру. За двокімнатну потрібно віддати близько 13000 гривень на місяць.

Що стосується купівлі – однокімнатна квартира в середньому обійдеться в 56800$, двокімнатна ж коштує в середньому 70000$ – повідомляють представники порталу нерухомості Country.ua.

Ознайомимося з попитом на житло залежно від кількості кімнат. Найбільшим попитом, як і раніше, користуються однокімнатні квартири, оскільки вони вигідніші за ціною. Рівень інтересу до двокімнатних квартир знижується. Найменшим попитом продовжують користуватися трикімнатні квартири.

Ринок нерухомості проходить через оптимістичні зміни, значною мірою зумовлені поступовим відновленням будівельних робіт. Згідно зі звітом конференції "Аналітика українського ринку нерухомості: перше півріччя 2023 року", спостерігається помітне зростання будівельної активності.

Якщо торік лише 69% об'єктів перебували на стадії будівництва, то зараз цей показник становить 75%. Таке збільшення будівельної активності є обнадійливим сигналом, що вказує на відродження довіри до ринку нерухомості та наростаючий інтерес забудовників до розвитку своїх проєктів. Передбачається, що ця позитивна динаміка може призвести до зростання кількості пропозицій на ринку.

Тепер перейдемо до інвестиційних питань. Варто звернути увагу на Львівську, Закарпатську, а також Івано-Франківську області. Саме завдяки перспективам швидкого розвитку та умовам проживання, первинний ринок нерухомості в цих регіонах може бути особливо цікавий інвесторам. На відміну від західних областей, попит на новобудови в Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях залишається низьким.

За підсумками за період з січня по липень можна зробити висновки, що український ринок нерухомості демонструє певні позитивні зміни. Стабілізація цін на квартири в столичному регіоні та стійкий ринок оренди створюють потенційні позитивні перспективи як для власників квартир та інвесторів, так і для орендарів та покупців нерухомості. До того ж, у деяких областях є перспективи для будівельних проєктів.

Усі ці фактори в сукупності створюють сприятливі перспективи для розвитку ринку нерухомості. Зацікавленим особам слід уважно стежити за ринковими тенденціями, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення в міру розвитку цієї сфери.