Стало відомим ім’я лауреата премії Василя Стуса-2024

Лауреаткою премії Василя Стуса у 2024 році стала директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук. Церемонія нагородження відбулась у Києві, передає УНН.

"Ми творимо історію і повинні своє персональне життя включити в щось більше, в більшу історію, яка почалася задовго до нас і на нас з вами не закінчиться. Не закінчиться якщо ми виберемо не боятися і продовжувати її, нашу українську історію", – говорить лауреатка.

Тетяна Пилипчук – директорка Харківського літературного музею та дослідниця української літератури періоду 1920-1930-х років. У 2022-2024 роки була кураторкою фестивалю "П’ятий Харків", а з 2021 року займається організацією роботи Харківської мистецької резиденції "Слово". Також Тетяна займається волонтерською діяльністю та возить книжки на деокуповані території.

Нагороду лауреатка вважає не лише своєю, а й усього колективу музею.

"Музей це не про одну людину. Музей виникає там, де є середовище, там, де є спільнота. Музей виникає там, де є ось ця щоденна робота і любов до нашої пам’яті. Тому я страшенно вдячна нашій команді Харківського літературного музею, бо це наша спільна нагорода.", – поділилася Тетяна Пилипчук.

Над статуеткою, яку отримала лауреатка, працювали дизайнер Дмитро Покрасьонов та скульптор Станіслав Кадочников. Церемонію нагородження проводив журналіст та ведучий Вадим Карп’як.

Також на заході виступала лауреатка премії імені Василя Стуса 1991 року Марія Бурмака, яка виконала пісні, написані на основі віршів дисидентів.

Нагадаємо, що Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

Нагорода присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. За три місяці до церемонії нагородження лауреата кожен член журі зголошує одну кандидатуру.

Усі зголошені кандидатури розглядаються на засіданні журі у два етапи. На першому етапі рейтинговим шляхом формується довгий список кандидатів. На другому – шляхом анонімного голосування, за результатом простої більшості голосів, визначається лауреат.