Стало відомим ім’я лауреата премії Василя Стуса-2024

ukenru
06:19 • 30938 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 79218 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 134223 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 181585 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 140197 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126288 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122780 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 158881 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76575 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84786 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 69706 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 62599 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 60875 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 61130 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 57315 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 34723 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 181564 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 158875 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 193129 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4222 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 14944 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40424 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39449 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 41249 перегляди
Актуальне
Стало відомим ім’я лауреата премії Василя Стуса-2024

Стало відомим ім’я лауреата премії Василя Стуса-2024

Київ • УНН

 • 21571 перегляди

Директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук отримала премію Василя Стуса за 2024 рік. Нагорода присуджується за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.

Лауреаткою премії Василя Стуса у 2024 році стала директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук. Церемонія нагородження відбулась у Києві, передає УНН.

"Ми творимо історію і повинні своє персональне життя включити в щось більше, в більшу історію, яка почалася задовго до нас і на нас з вами не закінчиться. Не закінчиться якщо ми виберемо не боятися і продовжувати її, нашу українську історію", – говорить лауреатка.

Тетяна Пилипчук – директорка Харківського літературного музею та дослідниця української літератури періоду 1920-1930-х років. У 2022-2024 роки була кураторкою фестивалю "П’ятий Харків", а з 2021 року займається організацією роботи Харківської мистецької резиденції "Слово". Також Тетяна займається волонтерською діяльністю та возить книжки на деокуповані території.

 Нагороду лауреатка вважає не лише своєю, а й усього колективу музею.

"Музей це не про одну людину. Музей виникає там, де є середовище, там, де є спільнота. Музей виникає там, де є ось ця щоденна робота і любов до нашої пам’яті. Тому я страшенно вдячна нашій команді Харківського літературного музею, бо це наша спільна нагорода.", –  поділилася Тетяна Пилипчук.

Над статуеткою, яку отримала лауреатка, працювали дизайнер Дмитро Покрасьонов та скульптор Станіслав Кадочников. Церемонію нагородження проводив журналіст та ведучий Вадим Карп’як.

Також на заході виступала лауреатка премії імені Василя Стуса 1991 року Марія Бурмака, яка виконала пісні, написані на основі віршів дисидентів.

Нагадаємо, що Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

Нагорода присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. За три місяці до церемонії нагородження лауреата кожен член журі зголошує одну кандидатуру.

Усі зголошені кандидатури розглядаються на засіданні журі у два етапи. На першому етапі рейтинговим шляхом формується довгий список кандидатів. На другому – шляхом анонімного голосування, за результатом простої більшості голосів, визначається лауреат.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54