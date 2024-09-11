Стало известно имя лауреата премии Василия Стуса-2024

Лауреатом премии Василия Стуса в 2024 году стала директор Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук. Церемония награждения состоялась в Киеве, передает УНН.

"Мы творим историю и должны свою персональную жизнь включить в нечто большее, в большую историю, которая началась задолго до нас и на нас с вами не закончится. Не закончится если мы выберем не бояться и продолжать ее, нашу украинскую историю", - говорит лауреат.

Татьяна Пилипчук - директор Харьковского литературного музея и исследовательница украинской литературы периода 1920-1930-х годов. В 2022-2024 годы была куратором фестиваля "Пятый Харьков", а с 2021 года занимается организацией работы Харьковской художественной резиденции "Слово". Также Татьяна занимается волонтерской деятельностью и возит книги на деоккупированные территории.

Награду лауреат считает не только своей, но и всего коллектива музея.

"Музей это не об одном человеке. Музей возникает там, где есть среда, там, где есть сообщество. Музей возникает там, где есть вот эта ежедневная работа и любовь к нашей памяти. Поэтому я очень благодарна нашей команде Харьковского литературного музея, потому что это наша общая награда", - поделилась Татьяна Пилипчук.

Над статуэткой, которую получила лауреат, работали дизайнер Дмитрий Покрасенов и скульптор Станислав Кадочников. Церемонию награждения проводил журналист и ведущий Вадим Карпьяк.

Также на мероприятии выступала лауреат премии имени Василия Стуса 1991 года Мария Бурмака, которая исполнила песни, написанные на основе стихов диссидентов.

Напомним, что Премия имени Василия Стуса - одна из древнейших украинских премий в области культуры. В 1989 году ее основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Начиная с 2016 года, Украинский ПЕН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера" продолжили эту инициативу.

Награда присуждается ежегодно авторам (литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам), независимо от места жительства, прижизненно, за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции. За три месяца до церемонии награждения лауреата каждый член жюри объявляет одну кандидатуру.

Все объявленные кандидатуры рассматриваются на заседании жюри в два этапа. На первом этапе рейтинговым путем формируется длинный список кандидатов. На втором - путем анонимного голосования, по результатам простого большинства голосов, определяется лауреат.