Стало відомо, у яких районах столиці киянам платять найбільші зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У жовтні середній розмір заробітної плати киян сягнув 11454 грн, що на 0,3% більше порівняно із попереднім місяцем. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“У жовтні 2017 року розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 11454 грн. Порівняно з вереснем цього року розмір зарплати збільшився на 0,3%, а порівняно з жовтнем 2016 року — на 30,9%”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, нарахування за одну відпрацьовану годину у жовтні 2017 року становили 76,17 грн, що на 2,4% менше, ніж у попередньому місяці.
Найвищі зарплати (заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–1,7 раза) отримують спеціалісти, що працюють у сферах:
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- фінансової та страхової діяльності;
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- інформації та телекомунікації;
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- державного управління й оборони;
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- обов’язкового соціального страхування;
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- виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
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- виробництва хімічних речовин і хімічної продукції.
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Найнижчий (не перевищував 65,7% від середнього рівня по економіці) рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств:
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- текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
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- тимчасового розміщування й організації харчування;
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- сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги;
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- діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
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- операцій з нерухомим майном;
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- виробництва електричного устатковання;
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- виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань;
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- будівництва;
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- освіти.
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Середній розмір оплати праці в усіх районах міста у ІІІ кварталі 2017 року був вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Водночас лише у Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах середній розмір заробітної плати перевищив середній показник по Києву і становив відповідно 13 930 грн, 13 585 грн, 12 977 грн та 11 959 грн.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Деснянському — 7314 грн та Дарницькому — 8100 грн районах (на 35,3% та 28,3% менше за середній показник відповідно).
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року зарплата зросте практично на 17%.