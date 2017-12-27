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Стало відомо, у яких районах столиці киянам платять найбільші зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У жовтні середній розмір заробітної плати киян сягнув 11454 грн, що на 0,3% більше порівняно із попереднім місяцем. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.

Стало відомо, у яких районах столиці киянам платять найбільші зарплати

“У жовтні 2017 року розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 11454 грн. Порівняно з вереснем цього року розмір зарплати збільшився на 0,3%, а порівняно з жовтнем 2016 року — на 30,9%”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, нарахування за одну відпрацьовану годину у жовтні 2017 року становили 76,17 грн, що на 2,4% менше, ніж у попередньому місяці.

Найвищі зарплати (заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–1,7 раза) отримують спеціалісти, що працюють у сферах:

  • фінансової та страхової діяльності;
  • інформації та телекомунікації;
  • державного управління й оборони;
  • обов’язкового соціального страхування;
  • виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
  • виробництва хімічних речовин і хімічної продукції.

Найнижчий (не перевищував 65,7% від середнього рівня по економіці) рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств:

  • текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
  • тимчасового розміщування й організації харчування;
  • сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги;
  • діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
  • операцій з нерухомим майном;
  • виробництва електричного устатковання;
  • виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань;
  • будівництва;
  • освіти.

Середній розмір оплати праці в усіх районах міста у ІІІ кварталі 2017 року був вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Водночас лише у Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах середній розмір заробітної плати перевищив середній показник по Києву і становив відповідно 13 930 грн, 13 585 грн, 12 977 грн та 11 959 грн.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Деснянському — 7314 грн та Дарницькому — 8100 грн районах (на 35,3% та 28,3% менше за середній показник відповідно).

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року зарплата зросте практично на 17%.

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