Стало известно, в каких районах столицы киевлянам платят самые большие зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В октябре средний размер заработной платы киевлян достиг 11 454 грн, что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.
“В октябре 2017 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 11 454 грн. По сравнению с сентябрем этого года размер зарплаты увеличился на 0,3%, а по сравнению с октябрем 2016 года — на 30,9%”, — говорится в сообщении.
В то же время, начисления за один отработанный час в октябре 2017 года составляли 76,17 грн, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце.
Самые высокие зарплаты (заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза) получают специалисты, работающие в сферах:
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- финансовой и страховой деятельности;
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- информации и телекоммуникации;
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- государственного управления и обороны;
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- обязательного социального страхования;
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- производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;
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- производства химических веществ и химической продукции.
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Самый низкий (не превышал 65,7% от среднего уровня по экономике) уровень заработной платы наблюдался у работников предприятий:
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- текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;
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- временного размещения и организации питания;
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- здравоохранения и предоставления социальной помощи;
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- деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания;
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- операций с недвижимым имуществом;
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- производства электрооборудования;
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- производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам;
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- строительства;
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- образования.
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Средний размер оплаты труда во всех районах города в III квартале 2017 был выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).
В то же время только в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер заработной платы превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 13 930 грн, 13 585 грн, 12 977 грн и 11 959 грн.
Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Деснянском — 7 314 грн и Дарницком — 8 100 грн районах (на 35,3% и 28,3% меньше среднего показателя соответственно).
Напомним, с 1 января 2018 зарплата вырастет практически на 17%.