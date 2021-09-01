Стало відомо, коли відбудеться брифінг Зеленського після перемовин з Байденом

Деталі

Брифінг з журналістами після двосторонніх переговорів Володимир Зеленський проведе не раніше 01:00 за київським часом. Місце проведення брифінгу наразі не уточнили.

Близько 23:20 за київським часом Зеленський покинув Білий дім. Зустріч тривала близько двох годин, вона розпочалась після 21:00 за Києвом.

Додамо

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.