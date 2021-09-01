Стало відомо, коли відбудеться брифінг Зеленського після перемовин з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена завершилася 1 вересня, а брифінг глави української держави очікується не раніше 01:00 за київським часом 2 вересня. Про це УНН розповіло проінформоване джерело.
Деталі
Брифінг з журналістами після двосторонніх переговорів Володимир Зеленський проведе не раніше 01:00 за київським часом. Місце проведення брифінгу наразі не уточнили.
Близько 23:20 за київським часом Зеленський покинув Білий дім. Зустріч тривала близько двох годин, вона розпочалась після 21:00 за Києвом.
Додамо
ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.