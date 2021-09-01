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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107348 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124128 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 127970 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 187409 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 220659 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138790 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131169 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Стало известно, когда состоится брифинг Зеленского после переговоров с Байденом

Стало известно, когда состоится брифинг Зеленского после переговоров с Байденом

Киев  •  УНН

 • 21233 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена завершилась 1 сентября, а брифинг главы украинского государства ожидается не ранее 01:00 по киевскому времени 2 сентября. Об этом УНН рассказал информированный источник.

Детали

Брифинг с журналистами после двусторонних переговоров Владимир Зеленский проведет не раньше 01:00 по киевскому времени. Место проведения брифинга пока не уточнили.

Около 23:20 по киевскому времени Зеленский покинул Белый дом. Встреча продолжалась около двух часов, она началась после 21:00 по Киеву.

Добавим

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

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