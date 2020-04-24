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Стали відомі орієнтовні дати додаткової сесії ЗНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали орієнтовні дати проведення додаткової сесії ЗНО, в залежності від того, коли завершиться карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.

“Проведення додаткової сесії ЗНО у 2020 році заплановано на 28 липня – 11 серпня, якщо карантин завершиться у червні. В іншому випадку додаткову сесію буде організовано протягом 22 вересня – 6 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що дати пробного ЗНО також залежать від тривалості карантину.

“Після завершення карантину всі зареєстровані учасники зможуть у звичному форматі пройти пробне ЗНО. Наразі на розгляді варіанти проведення пробного ЗНО у червні або ж у першій половині серпня”, - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, під час написання цьогорічного ЗНО учасників та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками, вони будуть дотримуватись соціальної дистанції, а хворі на COVID-19 зможуть написати ЗНО під час додаткової сесії, після одужання.

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