Стали відомі орієнтовні дати додаткової сесії ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Українському центрі оцінювання якості освіти назвали орієнтовні дати проведення додаткової сесії ЗНО, в залежності від того, коли завершиться карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.
“Проведення додаткової сесії ЗНО у 2020 році заплановано на 28 липня – 11 серпня, якщо карантин завершиться у червні. В іншому випадку додаткову сесію буде організовано протягом 22 вересня – 6 жовтня”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що дати пробного ЗНО також залежать від тривалості карантину.
“Після завершення карантину всі зареєстровані учасники зможуть у звичному форматі пройти пробне ЗНО. Наразі на розгляді варіанти проведення пробного ЗНО у червні або ж у першій половині серпня”, - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, під час написання цьогорічного ЗНО учасників та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками, вони будуть дотримуватись соціальної дистанції, а хворі на COVID-19 зможуть написати ЗНО під час додаткової сесії, після одужання.