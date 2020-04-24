Стали известны ориентировочные даты дополнительной сессии ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украинском центре оценивания качества образования назвали ориентировочные даты проведения дополнительной сессии ВНО, в зависимости от того, когда завершится карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
"Проведение дополнительной сессии ВНО в 2020 году запланировано на 28 июля - 11 августа, если карантин закончится в июне. В противном случае дополнительную сессию будет организовано в течение 22 сентября - 6 октября", - говорится в сообщении.
Указано, что даты пробного ВНО также зависят от длительности карантина.
"После завершения карантина все зарегистрированные участники смогут в обычном формате пройти пробное ВНО. Сейчас на рассмотрении варианты проведения пробного ВНО в июне или в первой половине августа", - отметили в пресс-службе.
Напомним, во время написания нынешнего ВНО участников и инструкторов обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками, они будут придерживаться социальной дистанции, а больные COVID-19 смогут написать ВНО во время дополнительной сессии, после выздоровления.