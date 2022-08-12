Стала "заручницею" опікунства в Італії: до України повернули дівчинку, яку війна розлучила з близькими
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. До України повернулася 13-річна Ксенія Воронова, яка знаходилася під опікунством у чужих людей в Італії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН.
Деталі
Мінреінтеграції повідомляє, що на початку повномасштабного вторгнення рф 13-річна Ксенія Воронова – жителька Сєвєродонецька – евакуювалася з сім’єю за кордон.
Разом з бабусею, яка й була її законним представником за кордоном, Ксенія опинилася в Італії. Однак італійські чиновники таке представництво не визнали та передали дівчинку під опікунство третім особам.
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«Понад чотири місяці сім’я боролась за дитину та намагалася довести своє опікунство. Врешті мама Ксенії звернулася по допомогу до Мінреінтеграції. І ось Ксенія вдома! Мінреінтеграції дякує Генеральному консулу у Неаполі Максиму Коваленку та всім, хто боровся й бореться за наших діток», - ідеься в повідомленні.
Доповнення
В Україні з 1 серпня запрацював державний портал розшуку неповнолітніх «Діти війни».