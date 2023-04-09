США зважують дії проти "Лабораторії Касперського" - WSJ

Адміністрація Байдена рік тому — невдовзі після вторгнення росії в Україну — обмірковувала запровадження санкцій щодо «Лабораторії Касперського», як повідомляв тоді газета, але зрештою не зробила жодних дій через опір з боку деяких офіційних осіб США, які були стурбовані розміром та розмахом такого кроку.

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У повідомленні йдеться, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість примусового застосування проти компанії заходів відповідно до її правил онлайн-безпеки.

Будь-які примусові дії з боку Міністерства торгівлі, ймовірно, мають бути вузькоспрямованими, щоб заборонити програмне забезпечення компанії лише у певних контекстах, таких як його використання в комп'ютерних мережах, які керують критично важливою інфраструктурою, повідомило одне із джерел WSJ, знайоме із цим питанням.

Частково складність питання полягає в невпевненості в тому, наскільки широко продукти «Лабораторії Касперського» впроваджені в мережі США, і в можливості того, що занадто широке обмеження може призвести до непередбачених наслідків, наприклад, поставити під загрозу функціональність іншого програмного забезпечення, сказало інше джерело.

Відділ національної безпеки Міністерства юстиції передав справу Касперського до Міністерства торгівлі у 2021 році, але, за словами джерела WSJ, знайомої з цим питанням, донедавна ця передача практично не діяла.

«Лабораторія Касперського» була заснована в 1990-х роках Євгеном Касперським, вченим-комп'ютерником та підприємцем, який пройшов навчання в технічній школі, що спонсорується КДБ. Фірма швидко перетворилася на один із найвідоміших брендів у галузі кібербезпеки у світі. Багато західних дослідників кібербезпеки розглядають «Лабораторію Касперського» як важливого учасника глобальних зусиль щодо розуміння та пом'якшення кіберзагроз.

Американські, німецькі та інші західні розвідники роками заявляли, що програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» може бути використане як зброя для стеження за клієнтами за вказівкою кремля. Під впливом цих побоювань у 2017 році колишній президент Дональд Трамп наказав видалити програмне забезпечення фірми з усіх цивільних та військових федеральних мереж США. Згодом Конгрес кодифікував заборону як закон.

У тому ж році WSJ повідомляла, що хакери, які працюють на російський уряд, вкрали інформацію про програми кіберрозвідки США після того, як підрядник Агентства національної безпеки видалив секретні матеріали та помістив їх на свій домашній комп'ютер. Очевидно, комп'ютер підрядника був заражений внаслідок використання підрядником антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського».

Повідомляється, що примусові заходи щодо «Лабораторії Касперського» послідують за введенням нового законодавства США, яке дозволить Білому дому забороняти китайський TikTok або інші іноземні технології, якщо вони становлять загрозу національній безпеці.