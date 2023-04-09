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США взвешивают действия против "Лаборатории Касперского" - WSJ

США взвешивают действия против "Лаборатории Касперского" - WSJ

Киев • УНН

 • 801351 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство торговли США готовит принудительные меры против Лаборатории Касперского, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, пишет УНН.

Администрация Байдена год назад — вскоре после вторжения россии в Украину — обдумывала введение санкций в отношении «Лаборатории Касперского», как сообщала тогда газета, но в конце концов не предприняла никаких действий из-за сопротивления со стороны некоторых официальных лиц США, которые были обеспокоены размером и размахом такого шага.

Детали

В сообщении говорится, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность принудительного применения против компании мер в соответствии с ее правилами онлайн-безопасности.

Любые принудительные действия со стороны Министерства торговли, вероятно, должны быть узконаправленными, чтобы запретить программное обеспечение компании только в определенных контекстах, таких как его использование в компьютерных сетях, которые управляют критически важной инфраструктурой, сообщил один из источников WSJ, знакомый с этим вопросом.

Отчасти сложность вопроса заключается в неуверенности в том, насколько широко продукты «Лаборатории Касперского» внедрены в сети США, и в возможности того, что слишком широкое ограничение может привести к непредвиденным последствиям, например, поставить под угрозу функциональность другого программного обеспечения, сказал другой источник.

Отдел национальной безопасности Министерства юстиции передал дело Касперского в Министерство торговли в 2021 году, но, по словам источника WSJ, знакомого с этим вопросом, до недавнего времени эта передача практически не действовала.

«Лаборатория Касперского» была основана в 1990-х годах Евгением Касперским, ученым-компьютерщиком и предпринимателем, который прошел обучение в технической школе, спонсируемой КГБ. Фирма быстро превратилась в один из самых известных брендов в области кибербезопасности в мире. Многие западные исследователи кибербезопасности рассматривают «Лабораторию Касперского» как важного участника глобальных усилий по пониманию и смягчению киберугроз.

Американские, немецкие и другие западные разведчики годами заявляли, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» может быть использовано в качестве оружия для слежки за клиентами по указанию кремля. Под влиянием этих опасений в 2017 году бывший президент Дональд Трамп приказал удалить программное обеспечение фирмы из всех гражданских и военных федеральных сетей США. Впоследствии Конгресс кодифицировал запрет как закон.

В том же году WSJ сообщала, что хакеры, работающие на российское правительство, украли информацию о программах киберразведки США после того, как подрядчик Агентства национальной безопасности удалил секретные материалы и поместил их на свой домашний компьютер. Очевидно, компьютер подрядчика был заражен в результате использования подрядчиком антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского».

Сообщается, что принудительные меры в отношении «Лаборатории Касперского» последуют за введением нового законодательства США, которое позволит Белому дому запрещать китайский TikTok или другие иностранные технологии, если они представляют угрозу национальной безопасности.

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