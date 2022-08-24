США завдали удару по об'єктах проіранських угруповань у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Збройні сили США завдали авіаударів по східній Сирії, які були спрямовані проти інфраструктурних об'єктів, що використовуються угрупованнями, які пов'язані з іранським корпусом вартових ісламської революції. Про це повідомляє в Twitter Центральне командування ЗС США, передає УНН.
Деталі
У заяві директора Центрального командування США з комунікацій полковника Джо Буччіно йдеться, що за вказівкою президента Джо Байдена були нанесені високоточні удари по сирійському місту Дейр-ез-Зорі. Цілями були інфраструктурні об'єкти, що використовуються групами, пов'язаними з КВІР.
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«Сьогоднішні удари були потрібні для захисту американського персоналу. Сполучені Штати вдалися до пропорційних продуманих дій, спрямованих на зниження ризику ескалації та мінімізації ризику жертв», – заявив Буччіно.
Доповнення
Пентагон заявив, що ліквідував лідера угруповання «Ісламська держава» у Сирії внаслідок удару безпілотника.
Американські військові заявили, що провели рейд проти Абу Хамзи аль-Ємені, лідера пов'язаного з «Аль-Каїдою» угруповання «Хуррас ад-Дін».