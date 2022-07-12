США знищили лідера угруповання ІД у Сирії ударом безпілотника

Деталі

Центральне командування США повідомило, що Махера аль-Агала було вбито у вівторок, а неназваний високопосадовець угруповання «Ісламська держава» отримав серйозні поранення. У Пентагоні заявили, що жертв серед цивільного населення немає, хоча одразу підтвердити цю інформацію не вдалося, зазначає АР.

США завдали удару за межами Джиндариса, міста на північному заході Сирії неподалік турецького кордону.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, аль-Агал був колишнім видатним командиром угруповання «Ісламська держава».

Додамо

Удару по аль-Агалу було завдано через кілька місяців після того, як глава групи Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші наклав на себе руки під час рейду американського спецназу. США заявили, що Аль-Курайші підірвав себе разом із членами своєї родини.