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США уничтожили лидера группировки ИГ в Сирии ударом беспилотника

США уничтожили лидера группировки ИГ в Сирии ударом беспилотника

Киев • УНН

 • 110121 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во вторник Пентагон заявил, что ликвидировал лидера группировки «Исламское государство» в Сирии в результате удара беспилотника. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.

Детали

Центральное командование США сообщило, что Махер аль-Агал был убит во вторник, а неназванное высокопоставленное должностное лицо группировки «Исламское государство» получило серьезные ранения. В Пентагоне заявили, что жертв среди гражданского населения нет, хотя подтвердить эту информацию сразу не удалось, отмечает АР.

США нанесли удар за пределами Джиндариса, города на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, аль-Агал был бывшим выдающимся командиром группировки «Исламское государство».

Добавим

Удар по аль-Агалу был нанесен через несколько месяцев после того, как глава группы Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши покончил с собой во время рейда американского спецназа. США заявили, что Аль-Курайши взорвал себя вместе с членами своей семьи.

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