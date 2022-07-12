США уничтожили лидера группировки ИГ в Сирии ударом беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во вторник Пентагон заявил, что ликвидировал лидера группировки «Исламское государство» в Сирии в результате удара беспилотника. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.
Детали
Центральное командование США сообщило, что Махер аль-Агал был убит во вторник, а неназванное высокопоставленное должностное лицо группировки «Исламское государство» получило серьезные ранения. В Пентагоне заявили, что жертв среди гражданского населения нет, хотя подтвердить эту информацию сразу не удалось, отмечает АР.
США нанесли удар за пределами Джиндариса, города на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы.
По данным Сирийской обсерватории по правам человека, аль-Агал был бывшим выдающимся командиром группировки «Исламское государство».
Добавим
Удар по аль-Агалу был нанесен через несколько месяцев после того, как глава группы Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши покончил с собой во время рейда американского спецназа. США заявили, что Аль-Курайши взорвал себя вместе с членами своей семьи.