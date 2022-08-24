США нанесли удар по объектам проиранских группировок в Сирии

Детали



В заявлении директора Центрального командования США по коммуникациям полковника Джо Буччино говорится, что по указанию президента Джо Байдена были нанесены высокоточные удары по сирийскому городу Дейр-эз-Зари. Целями являлись инфраструктурные объекты, используемые группами, связанными с КСИР.



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«Сегодняшние удары были нужны для защиты американского персонала. Соединенные Штаты прибегли к пропорциональным продуманным действиям, направленным на снижение риска эскалации и минимизации риска жертв», – заявил Буччино.



Дополнение

Пентагон заявил, что ликвидировал лидера группировки «Исламское государство» в Сирии в результате удара беспилотника.

Американские военные заявили, что провели рейд против Абу Хамзы аль-Йемени, лидера связанной с «Аль-Каидой» группировки «Хуррас ад-Дин».