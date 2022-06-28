США ліквідували одного з лідерів пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання в Сирії

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Військові США заявили, що провели рейд у сирійській провінції Ідліб, метою якого був високопосадовець угруповання, пов'язаного з "Аль-Каїдою".

Рейд було проведено у понеділок проти Абу Хамзи аль-Ємені, "високопоставленого лідера" пов'язаної з "Аль-Каїдою" організації "Хуррас ад-Дін", коли він їхав на мотоциклі, йдеться в заяві Центрального командування США.

Вказано, що первісна перевірка не виявила жертв серед цивільного населення.

"Усунення цього високопоставленого лідера підірве здатність "Аль-Каїди" здійснювати напади на громадян США, наших партнерів і ні в чому не винних цивільних осіб по всьому світу", - йдеться у заяві.

Сирійська цивільна оборона (Syrian Civil Defence), гуманітарна організація, повідомила у Twitter, що чоловіка було вбито незадовго до півночі після того, як в його мотоцикл поцілили дві ракети, додавши, що тіло передано до відділу судово-медичної експертизи в місті Ідліб.