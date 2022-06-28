США ликвидировали одного из лидеров связанной с "Аль-Каидой" группировки в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Американские военные заявили, что провели рейд против Абу Хамзы аль-Йемени, лидера связанной с "Аль-Каидой" группировки "Хуррас ад-Дин", пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
Военные США заявили, что провели рейд в сирийской провинции Идлиб, целью которого был высокопоставленный чиновник группировки, связанной с "Аль-Каидой".
Рейд был проведен в понедельник против Абу Хамзы аль-Йемени, "высокопоставленного лидера" связанной с "Аль-Каидой" организации "Хуррас ад-Дин", когда он ехал на мотоцикле, говорится в заявлении Центрального командования США.
Указано, что первоначальная проверка не выявила жертв среди гражданского населения.
"Устранение этого высокопоставленного лидера подорвет способность "Аль-Каиды" совершать нападения на граждан США, наших партнеров и ни в чем не повинных гражданских лиц по всему миру", - говорится в заявлении.
Сирийская гражданская оборона (Syrian Civil Defence), гуманитарная организация, сообщила в Twitter, что мужчина был убит незадолго до полуночи после того, как в его мотоцикл попали две ракеты, добавив, что тело передано в отдел судебно-медицинской экспертизы в городе Идлиб.